Dziewięć szczeniaków w betonowym przepuście, wydostali je tuż przed burzą

Informacja o szczeniakach w studzience trafiła do funkcjonariuszy we wtorek wieczorem. Mundurowi pojechali we wskazane miejsce, aby sprawdzić to niecodzienne zgłoszenie. - Okazało się, że psia mama dość niefortunnie wybrała sobie miejsce. Maluchy były w trudno dostępnym miejscu, w przepuście, którym po deszczu płyną wody opadowe – tłumaczy Sebastian Gleń, rzecznik prasowy małopolskiej policji.