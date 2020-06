"To nie czysta woda z rzeki". Sanepid ostrzega przed zanieczyszczeniami po ulewach

Skaleczyłeś się? Zadzwoń do lekarza

- Musimy pamiętać, że ta woda, która zalała nam dobytek, to nie czysta woda z rzeki. Usuwając wszelkie zanieczyszczenia, które woda przyniosła, trzeba zachować maksymalne, możliwe do utrzymania w takich warunkach zasady higieny. Przede wszystkim te działania wykonywać w jak najwyższych butach gumowych, zabezpieczyć się w rękawice gumowe, stosować powszechnie dostępne środki chemiczne. Jeśli w czasie wykonywania tych prac nastąpi jakieś zadrapanie, skaleczenie, uszkodzenie ciała, to trzeba koniecznie zgłosić się od razu do lekarza – zalecił Sidor.