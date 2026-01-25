Ponad 5,2 miliona turystów w Tatrach. Dla przyrody to może być kłopot

Zimowy krajobraz w Tatrach Źródło: Przemek Sobczyk

5 milionów 266 tysięcy 672 turystów odwiedziło w 2025 roku Tatrzański Park Narodowy (TPN) – wynika z opublikowanych statystyk opartych na sprzedaży biletów wstępu na szlaki. To najwyższa frekwencja w historii, przewyższająca wyniki z ubiegłych lat.

Najpopularniejsze miejsca w Tatrach. Bez zmian na podium

Największy ruch - podobnie jak w poprzednich latach - odnotowano na szlaku do Morskiego Oka. Przez punkt wejściowy w Łysej Polanie w kierunku słynnego tatrzańskiego jeziora przeszło ponad 1,1 miliona turystów. Dużą frekwencję notowano również w Dolinie Kościeliskiej, którą w ubiegłym roku odwiedziło 656 tys. 378 osób, a także na Kasprowym Wierchu, na który tylko kolejką linową wjechało 573 tys. 470 turystów.

Zima w Tatrach Źródło: PAP/Grzegorz Momot

Duże natężenie ruchu odnotowano także w Dolinie Jaworzynki – 406 tys. 891 wejść, gdzie rozpoczyna się popularny szlak do Doliny Gąsienicowej oraz na Kalatówkach, przez które wiedzie m.in. niebieski szlak na Giewont - tam w 2025 r. weszło 240 tys. 923 turystów. Zdecydowanie najmniej oblegane pozostawały Dolina Lejowa – 7 tys. 308 wejść – oraz Dolina Olczyska, którą odwiedziło 40 tys. 147 osób, co – jak wskazują statystyki – potwierdza silną koncentrację ruchu na kilku najbardziej popularnych trasach.

Najwyższą miesięczną frekwencję TPN zanotował w sierpniu – 1 mln 97 tys. 653 wejścia. Tylko na szlak do Morskiego Oka w tym miesiącu weszło 237 tys. 160 turystów. Z zakupu tzw. e-biletu w całym roku skorzystało 382 tys. 689 osób.

Dla porównania, w 2024 r. Tatrzański Park Narodowy odwiedziło 5 mln 81 tys. 842 turystów, natomiast w 2020 r. – 3 mln 424 tys. 073. Park prowadzi monitoring ruchu turystycznego na podstawie sprzedanych biletów wstępu we wszystkich 17 punktach wejściowych na szlaki. Do statystyk wliczane są również osoby zwolnione z opłat, m.in. mieszkańcy gmin powiatu tatrzańskiego, posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz wierni udający się najkrótszą drogą do miejsc kultu religijnego: do Kaplicy na Wiktorówkach szlakiem z Zazadniej, Kaplicy Sióstr Albertynek i Kaplicy Braci Albertynów na Kalatówkach.

Morskie Oko Źródło: Shutterstock

Będzie nowy plan ochrony Tatr

W kontekście rosnącej frekwencji TPN poinformował, że na początku br. przystąpił do opracowania projektu zmiany planu ochrony. To formalny etap rozpoczynający kilkuletni proces, który będzie miał wpływ zarówno na funkcjonowanie tatrzańskich ekosystemów, jak i na zasady udostępniania Parku turystom.

Jak podkreślono, celem zmiany planu jest dostosowanie celów, zasad i sposobów ochrony przyrody do aktualnych uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, z uwzględnieniem wyników monitoringu i badań naukowych, potrzeb ochrony siedlisk i gatunków oraz wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i narastającą presją turystyczną. Rozpoczęcie prac otworzyło również formalny etap udziału społeczeństwa – wnioski i uwagi do projektu można składać w terminie 21 dni od publikacji ogłoszenia, czyli do 28 stycznia.

Zgodnie z zapowiedzią informacje o całym procesie będą publikowane na stronie internetowej TPN. Opracowanie projektu zaplanowano na lata 2025–2028, a po jego przygotowaniu dokument zostanie wyłożony do publicznego wglądu.

Tatrzański Park Narodowy powstał w 1954 r. i jest jednym z 23 parków narodowych w Polsce. Obejmuje ponad 21 tys. ha, z czego ok. 70 proc. stanowią lasy i zarośla kosodrzewiny, a 30 proc. – murawy wysokogórskie, skały i wody. Ochroną ścisłą objęto niemal 11,5 tys. ha. Turyści mogą korzystać z 275 km znakowanych szlaków o zróżnicowanym stopniu trudności, w tym wysokogórskich, łączących się w kilku punktach z bliźniaczym parkiem narodowym po stronie słowackiej.

