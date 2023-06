"Na peronach dowiedzieli się, że właśnie padł Paryż." 83. rocznica pierwszego transportu Polaków do Auschwitz

W środę przypada 83. rocznica pierwszej deportacji Polaków do niemieckiego obozu Auschwitz. Podczas uroczystości upamiętniających to wydarzenie dyrektor muzeum przypomniał, że więźniowie nie mieli pojęcia, dokąd zmierzają i co ich czeka.

- Trudno sobie wyobrazić dramaturgię tego pierwszego transportu, który przecież z Tarnowa nie wyjeżdżał do Auschwitz. On wyjeżdżał w nieznane. To mogły być roboty, inne więzienie, obóz stworzony jeszcze przed wojną na terenie Niemiec. To mogła być tak zwana rozwałka. Nie wiedzieli zupełnie - powiedział dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M. A. Cywiński.