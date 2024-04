Kilka kilometrów wielopasmowej drogi zwanej Trasą Łagiewnicką i nowa linia tramwajowa - to dwie największe inwestycje Krakowa w ostatnich latach. W tvn24.pl sprawdzamy przed wyborami, na co samorządowcy największych polskich miast wydają najwięcej pieniędzy

Nowych Plant nadal nie ma

Gdzie te pętle?

Wielkie zmiany Majchrowski obiecywał też pasażerom komunikacji miejskiej. Deklarował między innymi budowę nowej linii tramwajowej na odcinku od pętli w Kurdwanowie do ulicy Zakopiańskiej (która została oddana w 2022 roku w ramach budowy Trasy Łagiewnickiej) i wydłużenie linii tramwajowej, kończącej się obecnie na osiedlu Piastów, do ulicy Powstańców. Ta druga inwestycja, chociaż dotyczy wydłużenia linii tramwajowej o zaledwie 500 metrów, a koncepcja układu komunikacyjnego w tym rejonie została utworzona już w 2016 roku, wciąż jest zapowiadana.

Inwestycją, którą udało się zrealizować, jest tramwaj na Górkę Narodową. Pierwsi pasażerowie skorzystali z tej linii we wrześniu 2023 roku, a 8 stycznia 2024 uruchomiony został dworzec przesiadkowy "Górka Narodowa P+R". To część linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju Miejskiego na trasie Krowodrza Górka - Górka Narodowa, którego budowa rozpoczęła się w lipcu 2020 roku. Według budżetu na 2019 rok przeznaczono na ten cel 49 308 141 zł, z czego 20 792 065 zł ze środków własnych miasta. W 2020 było to 154 135 145 zł (89 760 685 zł ze środków własnych miasta), w 2021 - 205 445 740 zł (152 843 202 zł przeznaczyło miasto), w 2022 odpowiednio 256 363 118 zł i 145 000 000 zł, a w 2023 - 258 636 019 zł i 188 000 000 zł. W sumie daje to kwotę przekraczającą 800 milionów złotych.

Na ostatni dzwonek

Wyśniona trasa krakowian

27 sierpnia 2022 do użytku oddana została Trasa Łagiewnicka. Jej budowa rozpoczęła się w lutym 2018 roku i trwała niemal dwa razy dłużej, niż początkowo planowano. Zaraz po otwarciu drogi Majchrowski przekonywał, że to "największe w dziejach miasta zadanie inżynierii lądowej". Budowa pochłonęła w sumie 840 milionów złotych.

Dług stale rośnie

7 328 457 124,19 zł – tyle wyniosły dochody Krakowa w 2023 roku, co czyni go drugim po Warszawie najbogatszym miastem w Polsce, jeśli liczyć bezwzględną wartość rocznego budżetu. Dług miasta znacząco wrósł, sięgając 6 051 981 797,31 zł.

Podobnie jak w przypadku każdego większego miasta w Polsce, ok. 80-85 proc. budżetu to wydatki stałe, np. na utrzymanie szkół. Pozostałe pieniądze to wydatki inwestycyjne, czyli takie, którymi miasto względnie swobodnie dysponuje. Budżet inwestycyjny Krakowa na 2024 rok to ok 1 mld zł.