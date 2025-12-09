Szukają "sąsiadki" okradzionej seniorki. 82-latka oddała jej wszystko, co miała

Myślenice (Małopolska) Źródło: Google Earth

Do drzwi mieszkania 82-letniej mieszkanki Myślenic 3 grudnia zapukała kobieta, która przedstawiła się jako jej sąsiadka z piętra niżej. Choć seniorka nigdy wcześniej jej nie widziała, uwierzyła w tę historię w związku z częstą rotacją lokatorów w bloku.

Fałszywa sąsiadka powiedziała seniorce, że potrzebuje pilnie pożyczyć od niej 1200 złotych. Wyjaśniła, że kurier czeka już z paczką, a ona nie zdążyła wypłacić pieniędzy z banku.

Wszystko się nagrało

"Rzekoma sąsiadka zapewniała, że po opłaceniu paczki uda się do banku i natychmiast zwróci pieniądze. Seniorka, chcąc pomóc, przekazała jej 800 zł, tłumacząc, że więcej nie ma w domu. Kobieta odebrała gotówkę, po czym wyszła z mieszkania i… już nigdy nie wróciła" - poinformowała w komunikacie małopolska policja.

Policja szuka kobiety, która oszukała 82-latkę w Myślenicach Źródło: małopolska policja

Oszustka miała pecha, bo w mieszkaniu znajdowała się kamera, która zarejestrowała zdarzenie. Po zabezpieczeniu nagrania funkcjonariusze opublikowali wizerunek kobiety z prośbą o pomoc w ustaleniu jej tożsamości.

Łupem oszustki padło 800 złotych Źródło: małopolska policja

Apel policji

"Każda informacja, która może przyczynić się do ustalenia tożsamości oszustki, jest dla policjantów cenna. Jeśli ktoś rozpoznaje kobietę z nagrania, prosimy o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Myślenicach" - czytamy w komunikacie. Policjanci zapewnili o zachowaniu anonimowości osób zgłaszających. W komunikacie poinformowano, że osoby rozpoznające kobietę mogą dzwonić pod numer 47 83 29 200 lub 112.

Policjanci zaapelowali o ostrożność - szczególnie w okresie przedświątecznym. "To czas, gdy oszuści wyjątkowo często próbują wykorzystać życzliwość i bezinteresowność osób starszych" - podkreśliła małopolska policja.

