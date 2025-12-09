Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Szukają "sąsiadki" okradzionej seniorki. 82-latka oddała jej wszystko, co miała

Policja szuka kobiety, która oszukała 82-latkę w Myślenicach
Myślenice (Małopolska)
Źródło: Google Earth
Przedstawiła się jako sąsiadka i poprosiła o pilne pożyczenie pieniędzy. 82-letnia mieszkanka Myślenic (Małopolskie) straciła 800 złotych, które przekazała oszustce. Wraz z pieniędzmi zniknęła rzekoma sąsiadka z piętra niżej - miała ona jednak pecha, bo w mieszkaniu seniorki znajdowała się kamera.

Do drzwi mieszkania 82-letniej mieszkanki Myślenic 3 grudnia zapukała kobieta, która przedstawiła się jako jej sąsiadka z piętra niżej. Choć seniorka nigdy wcześniej jej nie widziała, uwierzyła w tę historię w związku z częstą rotacją lokatorów w bloku.

Fałszywa sąsiadka powiedziała seniorce, że potrzebuje pilnie pożyczyć od niej 1200 złotych. Wyjaśniła, że kurier czeka już z paczką, a ona nie zdążyła wypłacić pieniędzy z banku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Oszustwo na pracownika banku. 34-latka straciła blisko 700 tysięcy złotych

Oszustwo na pracownika banku. 34-latka straciła blisko 700 tysięcy złotych

Białystok
Największa afera mieszkaniowa w Polsce. Straty mogą być ogromne

Największa afera mieszkaniowa w Polsce. Straty mogą być ogromne

BIZNES

Wszystko się nagrało

"Rzekoma sąsiadka zapewniała, że po opłaceniu paczki uda się do banku i natychmiast zwróci pieniądze. Seniorka, chcąc pomóc, przekazała jej 800 zł, tłumacząc, że więcej nie ma w domu. Kobieta odebrała gotówkę, po czym wyszła z mieszkania i… już nigdy nie wróciła" - poinformowała w komunikacie małopolska policja.

Policja szuka kobiety, która oszukała 82-latkę w Myślenicach
Policja szuka kobiety, która oszukała 82-latkę w Myślenicach
Źródło: małopolska policja

Oszustka miała pecha, bo w mieszkaniu znajdowała się kamera, która zarejestrowała zdarzenie. Po zabezpieczeniu nagrania funkcjonariusze opublikowali wizerunek kobiety z prośbą o pomoc w ustaleniu jej tożsamości.

Łupem oszustki padło 800 złotych
Łupem oszustki padło 800 złotych
Źródło: małopolska policja

Apel policji

"Każda informacja, która może przyczynić się do ustalenia tożsamości oszustki, jest dla policjantów cenna. Jeśli ktoś rozpoznaje kobietę z nagrania, prosimy o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Myślenicach" - czytamy w komunikacie. Policjanci zapewnili o zachowaniu anonimowości osób zgłaszających. W komunikacie poinformowano, że osoby rozpoznające kobietę mogą dzwonić pod numer 47 83 29 200 lub 112.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Zanim się wejdzie na rynek, dobrze jest mieć podstawową wiedzę"

"Zanim się wejdzie na rynek, dobrze jest mieć podstawową wiedzę"

BIZNES
Milionowe wygrane w Lotto. Ogromne pieniądze, które przepadły w Polsce

Milionowe wygrane w Lotto. Ogromne pieniądze, które przepadły w Polsce

Joanna Rubin-Sobolewska

Policjanci zaapelowali o ostrożność - szczególnie w okresie przedświątecznym. "To czas, gdy oszuści wyjątkowo często próbują wykorzystać życzliwość i bezinteresowność osób starszych" - podkreśliła małopolska policja.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bp/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: małopolska policja

Udostępnij:
TAGI:
MałopolskaPolicjaMyśleniceoszustwaoszustwoSeniorzy
Czytaj także:
Słup na środku chodnika utrudnia poruszanie się osobom na wózkach
Słup na środku chodnika, a obok samochody. "Wózek może się wywrócić"
Kraków
W Londynie odbyły się rozmowy na temat negocjacji pokojowych w Ukrainie
Kanclerz Niemiec odpowiada USA. "Poradzilibyśmy sobie sami"
Świat
shutterstock_2514190811 Close up, bizneswoman korzystająca ze smartfona podczas pracy na laptopie w biurze. Bizneswoman w biznesie siedząca przy stole za pomocą smartfona, surfująca po Internecie
"Nowy sposób działania" oszustów. Wielki bank ostrzega
BIZNES
Karol Nawrocki
Karol Nawrocki wśród "najbardziej wpływowych osób w Europie"
Świat
Henryk Kania
List żelazny dla znanego polskiego biznesmena. Musi zapłacić fortunę
BIZNES
Potrącenie pieszego w Alejach Jerozolimskich
Nie żyje pieszy potrącony przez tramwaj w Alejach Jerozolimskich
WARSZAWA
Zima, pogoda, śnieg
Prognoza długoterminowa. Te miesiące mogą być inne niż zwykle
METEO
imageTitle
Dotkliwa porażka. Polacy nie pojadą na igrzyska
EUROSPORT
Posiedzenie rządu
Rząd nie składa broni. "Projekt jest ważny i pilny"
BIZNES
Auto wjechało pod pociąg
Wjechał na czerwonym świetle i zderzył się z pociągiem
Wrocław
imageTitle
Polka w igrzyskach na dopingu? Jest na liście zgłoszeń
EUROSPORT
Thomas Rose
"Wiem, że to może być szokujące". Nowy ambasador USA o Polsce
shutterstock_2645822305
"Ktoś w końcu poruszył tę kwestię!". Fala komentarzy po głośnym wpisie Agaty Młynarskiej
Zdrowie
Funkcjonariusze kontrolują przewoźnika
Wozili pasażerów. W Polsce byli nielegalnie
WARSZAWA
Pięciolatek podróżował miejskim autobusem bez opieki
Pięciolatek wymknął się mamie i ruszył w podróż autobusem
WARSZAWA
Prezydent USA Donald Trump w Białym Domu
Trump pochwalił Orbana i Polskę za to samo
Świat
Masowe groby dzieci w Tuam
Szczątki kilkuset dzieci przy Domu Matki i Dziecka. Odkryto drugie cmentarzysko
Świat
1 godz
pc
Bez dziewczyny, bez kumpla i zamknięci? Jacy są współcześni mężczyźni?
Terlikowski. Istota rzeczy
Śnieg, słabe opady
Najpierw nawet 15 stopni, później przyjdzie duża zmiana
METEO
Policyjna eskorta uratowała życie pacjentki w Lubinie - chirurg dotarł na czas
Pacjentka walczyła o życie, policja eskortowała chirurga
Wrocław
Rozbity gang dyrektorek. Wyłudziły blisko 40 milionów złotych
Tak działał "gang dyrektorek"
Piotr Krysztofiak
Na tablicy przekręcono nazwisko adwokata Czerwca 1956 roku
Wpadka na tablicy. Przekręcono nazwisko bohatera
Poznań
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska
"Kampania, która ma podzielić społeczeństwo". Brytyjski dziennik wymienia Polskę
BIZNES
Kaczyński spotkał się z Braunem? "Przecież to jest..."
Kaczyński spotkał się z Braunem? "Ot, niespodzianka"
Michał Istel
Usłyszał zarzut usiłowania rozboju
Mężczyzna chciał wyrwać seniorce torebkę. Pomógł jej przypadkowy przechodzień
Lublin
Telefon (zdjęcie ilustracyjne)
Zagubionemu 62-latkowi pomógł 13-latek
Lublin
shutterstock_1703075368
Sojusz motoryzacyjnych gigantów. "Walczymy o życie"
BIZNES
Krystian W., ps. Krystek, znów przed sądem [27 marca 2023]
"Łowca nastolatek" z kolejnym wyrokiem. Skrzywdził 33 kobiety
Trójmiasto
Karol Nawrocki i Radosław Sikorski
MSZ deklaruje gotowość i "oczekuje na zaproszenie"
Indie. Kobieta z portfelem
Bezwarunkowe świadczenie dla kobiet. Program, który "przywraca godność"
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica