Atak na kierowcę biskupa w Myślenicach. Trwa pościg za napastnikiem

W centrum Stambułu doszło w niedzielę do eksplozji. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan nazwał ją "haniebnym atakiem" i oświadczył, że był to wybuch bomby. Podał również, że bilans ofiar wzrósł do sześciu zabitych i 53 rannych.