Kraków

Turyści przyjeżdżali do Muzeum Auschwitz w środku nocy. Władze reagują

Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w Polsce (zdjęcie ilustracyjne)
Dr Piotr Cywiński o komorach gazowych w Auschwitz
Źródło: TVN24
Koniec ze stacjonarną sprzedażą biletów - od 1 marca Muzeum Auschwitz będzie oferować wejściówki tylko online. To reakcja na "nieetyczne działania niektórych przewoźników", którzy przywozili turystów na zwiedzanie dawnego obozu nawet w środku nocy. Goście, często z zagranicy, stali potem w kolejkach wiele godzin przed otwarciem kas.

Od 1 marca rezerwacja kart wstępu dla odwiedzających indywidualnych możliwa będzie jedynie przez oficjalny system Muzeum Auschwitz w internecie - podał Paweł Sawicki z biura prasowego placówki.

Zdaniem wicedyrektora muzeum Andrzeja Kacorzyka, nowe rozwiązanie jest przede wszystkim reakcją na "nieetyczne działania niektórych przewoźników", którzy sprzedawali odwiedzającym wycieczki do muzeum z przejazdem z Krakowa. Niemal w ostatnim momencie klienci byli informowali, że ze względu na problemy z rezerwacją pora wyjazdu zmienia się na bardzo wczesne godziny poranne, a nawet nocne. Winę za rzekome trudności przerzucali na muzeum, co było nieprawdą.

W kolejkach interweniowała nawet policja

Odwiedzający, którzy często przed zamknięte wejście do miejsca pamięci byli przywożeni o 3-4 nad ranem, musieli ustawiać się w kolejce po kartę wstępu w punkcie obsługi muzeum.

Sprawę nagłośniła dziennikarka OKO.press Angelika Pitoń. Na opublikowanym przez nią nagraniu widać dziesiątki osób, stojących w bardzo długiej kolejce przed wejściem do muzeum mimo panujących wokół ciemności. Pierwsi zwiedzający są wpuszczani od godziny 7.30.

Rzecznik placówki Bartosz Bartyzel powiedział, że jeżeli karty były jeszcze dostępne, to odwiedzający musieli czekać nierzadko kilka godzin na rozpoczęcie zwiedzania.

Auschwitz. Niemcy zgładzili tu co najmniej milion ludzi

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 roku, by więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

W 1947 roku na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. Były obóz w 1979 roku został wpisany jako jedyny tego typu obiekt na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Opracował Bartłomiej Plewnia /tok

Źródło: PAP, OKO.press

Źródło zdjęcia głównego: Jon Chica / Shutterstock.com

OświęcimAuschwitzMuzeum AuschwitzMałopolskaturystyka
