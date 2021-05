Chcą przypomnieć o pierwszym transporcie Polaków do Auschwitz. Szukają uczniów, by odczytali ich relacje

Muzeum Auschwitz przygotowuje film na 81. rocznicę transportu Polaków do nazistowskiego, niemieckiego obozu koncentracyjnego. Wszyscy więźniowie z tego transportu już nie żyją, a by opowiedzieć ich historie muzeum szuka uczniów szkół ponadpodstawowych. Potrzeba jeszcze niemal trzystu osób.

"Na 14 czerwca przygotujemy film opowiadający o pierwszym transporcie Polaków do Auschwitz - słowami świadków" - ogłosiło w mediach społecznościowych Muzeum Auschwitz. Film powstaje w związku ze zbliżającą się 81. rocznicą deportacji pierwszych Polaków do nazistowskiego obozu koncentracyjnego.