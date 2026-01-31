Uszkodzony bankomat. Policja szuka sprawców

Murzasichle (woj. małopolskie) Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w sobotę, 31 stycznia w nocy w miejscowości Murzasichle.

"Nieznani sprawcy uszkodzili wolnostojący bankomat znajdujący się w pobliżu kompleksu narciarskiego w miejscowości Murzasichle" - informuje policja w Zakopanym.

Uszkodzony bankomat Źródło: Policja Zakopane

Na miejscu zdarzenia pracują śledczy, technicy kryminalistyki, przyjechali również biegli z laboratorium kryminalistycznego z Krakowa.

"Policjanci zabezpieczają ślady i analizują nagrania monitoringu. Ich zadaniem jest teraz ustalenie wszelkich okoliczności tego zdarzenia i doprowadzenie do zatrzymania sprawców. Teren w bezpośrednim otoczeniu jest wygrodzony aby policjanci mogli wykonać wszystkie czynności oraz zebrać wszystkie potrzebne informacje na miejscu zdarzenia" - dodaje.

