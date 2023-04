17-latek został potrącony przez samochód, zmarł w szpitalu. Zatrzymane dwie osoby

Nie żyje 17-latek, którego w poniedziałek wieczorem w miejscowości Murzasichle (woj. małopolskie) koło Zakopanego potrącił samochód osobowy. Chłopak zmarł w szpitalu we wtorek nad ranem. Jak informuje policja, w związku z tragedią zatrzymano dwie osoby.

Do potrącenia 17-latka doszło w poniedziałek późnym wieczorem na ulicy Sądelskiej w Murzasichlu. Nastolatek trafił z ciężkimi obrażeniami do szpitala w Zakopanem. Jak przekazała we wtorek tatrzańska policja, nad ranem funkcjonariusze otrzymali informację o śmierci młodego mężczyzny.