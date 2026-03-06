Mężczyzna przygnieciony ciągnikiem, nie żyje

W masywie leśnym na terenie Mszany Dolnej (woj. małopolskie) w czwartek po godzinie 17 znaleziono ciało 64-letniego mężczyzny pod przewróconym ciągnikiem rolniczym. Jak przekazała limanowska policja, z dotychczasowych ustaleń wynika, że mężczyzna wykonywał prace związane z wycinką drzew.
W działaniach brały udział cztery zastępy straży pożarnej, które zabezpieczały miejsce zdarzenia i wspierały pozostałe służby.
Czynności na miejscu prowadziła grupa dochodzeniowo-śledcza z technikiem kryminalistyki. Decyzją prokuratora ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich.
Policjanci ustalają dokładne przyczyny i okoliczności tragedii. Apelują jednocześnie o zachowanie szczególnej ostrożności podczas prac w lesie oraz przy obsłudze maszyn rolniczych.
Opracowała Natalia Grzybowska
Źródło: Policja Limanowa
Źródło zdjęcia głównego: Policja Limanowa