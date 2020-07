Nad Morskim Okiem odpalili świecę dymną, by zrobić sobie zdjęcia

"Zostali tylko pouczeni"

Zdarzenie potwierdza Paulina Kołodziejska z Tatrzańskiego Parku Narodowego. – Taki incydent faktycznie miał miejsce, natomiast informacja w mediach były przekłamana, bo tam na miejscu interweniowali tylko wolontariusze. Ponieważ nasze służby były w terenie, zajęte czymś innym, to nikt się nie pojawił – mówi Kołodziejska. Przedmiot, który widać na zdjęciach to świeca dymna, a nie raca. Z punktu widzenia parku to istotna różnica – raca dodatkowo generowałaby hałas płoszący zwierzęta.

Ponieważ straż parku była zbyt daleko od Morskiego Oka, parze turystów się upiekło. Gdyby przyłapali ich strażnicy, to mandat mógłby wynieść nawet kilkaset złotych. Wolontariusze nie mają jednak uprawnień, by nierozważnych turystów karać. – Zostali tylko pouczeni– informuje przedstawicielka TPN. Jak dodaje, turyści byli najprawdopodobniej obywatelami Ukrainy, jednak to nie usprawiedliwia ich nieznajomości przepisów. Przy każdym wejściu do parku znajdują się tablice z napisami po polsku i po angielsku.