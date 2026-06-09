FAKTY PO FAKTACH Piątkowska kandydatką w Krakowie. Dlaczego ogłosiła to w Warszawie? Mikołaj Stępień |

Monika Piątkowska o tym, dlaczego ogłosiła swoją kandydaturę na konferencji w Warszawie Źródło wideo: TVN24

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We wtorek senatorka Monika Piątkowska ogłosiła, że została wspólną kandydatką KO i PSL w przedterminowych wyborach na urząd prezydenta Krakowa. Na konferencji prasowej, która odbyła się w Warszawie, towarzyszyli jej liderzy obu ugrupowań - premier Donald Tusk i wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Piątkowska była pytana we wtorkowych "Faktach po Faktach w TVN24", dlaczego ogłosiła swoją kandydaturę właśnie w stolicy, a nie w Krakowie.

- Jutro mamy Senat, dzisiaj były komisje, przygotowania. Muszę wykonywać i chcę wykonywać również swoje obowiązki jako senatorka - odparła.

Piątkowska: skończy się posiedzenie Senatu, wrócę do Krakowa

Prowadzący Piotr Kraśko dopytywał, w jaki sposób chce pogodzić obowiązki w Senacie z kampanią wyborczą, w której musi być - jak mówił - "cała dla Krakowa".

- Chcę być cała dla Krakowa, bo przypominam, że jako senator jestem wybrana z okręgu 33., z części Krakowa - oznajmiła Piątkowska. - Każdy parlamentarzysta pracuje zarówno w swoim okręgu wyborczym, jak również w trakcie posiedzeń Sejmu czy Senatu w Warszawie. Akurat tak się wydarzyło, że teraz mamy i Sejm, i Senat, dlatego jestem w Warszawie. Skończy się posiedzenie Senatu, wrócę do Krakowa - opisywała.

Piątkowska o propozycjach zmian w Krakowie

Kandydatka KO i PSL była również pytana, dlaczego jej zdaniem poprzedni prezydent, Aleksander Miszalski, został odwołany ze stanowiska.

- Po pierwsze, to ten rozdział bardzo proszę zamknijmy, bo mieszkańcy wypowiedzieli się jednoznacznie. Trzeba było usłyszeć ten głos mieszkańców - ja uważam, że go usłyszałam - i dokonać zmian w tych obszarach zarządzania miastem, które nie zostały przez mieszkańców Krakowa zaakceptowane - oceniła

Zwróciła uwagę, że zmiany są wymagane między innymi w kwestii strefy czystego transportu.

Monika Piątkowska w "Faktach po Fraktach" Źródło zdjęcia: TVN24

- Od samego początku, kandydując już na senatorkę z Krakowa mówiłam, że strefa czystego transportu w kształcie zaproponowanym jest złym rozwiązaniem i będzie budziła sprzeciw mieszkańców. Mówiłam to w trakcie swojej kampanii. Mówiłam to też w trakcie kampanii referendalnej, że nie jest to zakres strefy, który uważam za optymalny - oznajmiła.

Wśród innych problemów, jakimi chciałaby się zająć wymieniła wysokie koszty życia, podwyżki cen biletów, kwestię miejsc parkingowych oraz styl zarządzania miastem - Naprawdę tutaj jest dużo spraw do zmiany - zaznaczyła.

Czy w Krakowie powstanie metro?

Monikę Piątkowską zapytano także, o potencjalną budowę metra w Krakowie. - Na pewno trzeba się do tego projektu rzetelnie przygotowywać. Harmonogram, który został nakreślony, uważam, że jest zbyt optymistyczny - oceniła. - Przygotowanie, realizacja inwestycji wymaga lat pracy - dodała.

Mówiła, że ważnym zadaniem w tej kwestii jest uzyskanie finansowania. Zaznaczyła jednak, że "nie ma najmniejszych wątpliwości", że pieniądze na budowę metra się znajdą.

- Czyli to załatwione? - dociekał prowadzący.

- Jak będzie załatwione, to będziemy o tym mówili - odparła.

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