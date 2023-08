Awantura pod sklepem. 33-latek wyjął nóż i zadał kilka ciosów mężczyźnie

Do 15 lat więzienia grozi 33-latkowi, który w miejscowości Mokre (woj. podkarpackie) zaatakował i kilkukrotnie ugodził nożem spotkanego pod sklepem znajomego. Obaj mężczyźni - jak przekazała policja - byli pod wpływem alkoholu. Decyzją sądu trzy najbliższe miesiące 33-latek spędzi w areszcie.

Do zdarzenia doszło 5 sierpnia, ale policja poinformowała o nim cztery dni później, w środę 9 sierpnia. 33-latek spotkał swojego znajomego w sobotę około godzinie 21 przy lokalnym sklepie we wsi Mokre. On i jego 29-letni kolega są mieszkańcami tej wsi w powiecie dębickim - przekazała policja.