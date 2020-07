Nie miał maseczki, ochroniarz w sklepie zwrócił mu uwagę, więc go wyzwał i opluł. Usłyszał już zarzuty

Dwaj klienci odwiedzili sklep w krakowskiej dzielnicy Mistrzejowice pod koniec czerwca. Ponieważ jeden z nich nie miał maseczki, ochroniarz poprosił go o wyjście na zewnątrz. Mężczyzna opuścił sklep, jednak po chwili wrócił tam i zaczął ubliżać ochroniarzowi. Prowokował go, machając rękami przed jego twarzą, a następnie go opluł.