Setki zbiorników z niebezpiecznymi substancjami w nielegalnym magazynie

Do ośmiu lat pozbawienia wolności grozi pięciu mężczyznom, którzy w Miechowie (woj. małopolskie) mieli prowadzić nielegalny magazyn niebezpiecznych odpadów. W hali śledczy znaleźli setki pojemników zawierających trujące substancje, pochodzące z przemysłu chemicznego, farbiarskiego, petrochemicznego czy lakierniczego. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Zatrzymani to osoby z Mazowsza i Śląska, w wieku od 35 do 63 lat. Według ustaleń śledczych, mężczyźni rozpoczęli przestępczy proceder w sierpniu 2022 roku, wynajmując halę na fałszywe dane. W magazynie znajdowało się kilkaset mauzerów oraz beczek z odpadami, które powinny trafić do specjalistycznej utylizacji.