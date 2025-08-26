Logo strona główna
Kraków

Awaria urządzeń sterowania ruchem. Koniec utrudnień

Tory kolejowe (zdjęcie ilustracyjne)
Miechów (woj. małopolskie)
Zakończyły się utrudnienia na stacji kolejowej w Miechowie (Małopolska), gdzie we wtorek rano doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem.

Do awarii urządzeń sterowania ruchem doszło we wtorek rano na stacji w Miechowie. Jak podały rano Polskie Linie Kolejowe S.A., pasażerowie kolei musieli liczyć się ze sporymi opóźnieniami pociągów kursujących na trasie od Krakowa w kierunku północnym.

W wyniku awarii pociągi były opóźnione nawet o trzy godziny.

Koniec opóźnień

Jak poinformował tvn24.pl Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP PLK, awaria została usunięta.

"Ok. godz. 10:30 technicy wznowili działanie systemów sterowania ruchem kolejowym na stacji w Miechowie. Przywracamy normalny ruch pociągów na kolejowej nr 8 (Kraków Główny - Miechów - Tunel)" - przekazał Hamarnik.

Autorka/Autor: MAK, bp/ tam

Źródło: TVN24, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PKP PLK

