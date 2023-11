Kopnął w twarz, kazał klękać i całować buty. 17-latek pobił 12-latka, zatrzymała go policja

W podkrakowskich Michałowicach 17-latek pobił 12-latka. Do zdarzenia doszło w jednym z parków. Starszy chłopak ciosem powalił młodszego, wyzywał go, kazał mu klękać i całować buty. Policja zatrzymała podejrzewanego o pobicie, ma usłyszeć zarzuty.

Sprawę w piątek (10 listopada) opisała "Gazeta Krakowska". Napisała o "brutalnym zachowanie 17-latka w Michałowicach w powiecie krakowskim wobec młodszego chłopca".

Komisarz Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, potwierdziła gazecie, że do policjantów trafiła informacja, że w Michałowicach 17-latek bił 12-latka. "Trwają czynności w tej sprawie. Sprawdzamy okoliczności" - przekazała.

Nagranie z brutalnego pobicia

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie pokazujące całe zajście. Doszło do niego w jednym z parków. Na nagraniu widać jak 17-latek powala ciosem na ziemię 12-latka. Następnie podchodzi do leżącego, kolejny raz go uderza i wulgarnie się do niego zwraca. Ten wielokrotnie przeprasza. 17-latek każe mu klękać na kolana i całować buty. Młodszy chłopak robi to, dalej przepraszając.

Policja zatrzymała 17-latka

Jak powiedziała nam w sobotę podinspektor Katarzyna Cisło, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, policja namierzyła i zatrzymała 17-latka podejrzewanego o brutalne pobicie. - Uzyskaliśmy informację o pobiciu chłopca, obejrzeliśmy ten film, ustaliliśmy, kim jest pokrzywdzone dziecko, dotarliśmy do rodziców. Ojciec wczoraj (w piątek, 10 listopada, red.) złożył zawiadomienie oficjalne w jednostce policji o tym, że syn został pobity, a my wczoraj zatrzymaliśmy 17-latka. Dzisiaj będzie doprowadzany do prokuratury, gdzie najprawdopodobniej usłyszy zarzuty - powiedziała nam policjantka.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Wschód.

Na razie nie wiadomo, dlaczego pobił

Do zdarzenia, jak podała podinspektor Katarzyna Wcisło, doszło 19 października. Rodzina chłopca wcześniej nie zgłaszała sprawy na policję. - Nie wiemy dlaczego, może chłopiec się nie przyznał, bo się bał. Będziemy to analizować. My zadziałaliśmy błyskawicznie, bo w momencie, kiedy otrzymaliśmy informację, dotarliśmy do pokrzywdzonego i zatrzymaliśmy sprawcę - przekazała policjantka.

17. i 12-latek są mieszkańcami powiatu krakowskiego. Z ustaleń policji wynika, że nastolatkowie się znali. Powody brutalnego ataku nie są na razie znane.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mjz, ms