Miał zakaz prowadzenia samochodu, podczas ucieczki uderzył w przepust

Narkotyki w domu i we krwi

- Kierowca został doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce, gdzie wykonano badanie na zawartość środków odurzających w ślinie. Badanie wykazało zawartość marihuany, amfetaminy oraz metamfetaminy. W związku z tym pobrano mu także krew do dokładnych badań – informuje rzecznik.

35-latek usłyszał zarzuty dotyczące posiadania środków odurzających, niezatrzymania się do kontroli drogowej, niezastosowania się do zakazu sądowego prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz uprawy konopi innych niż włókniste, do których się przyznał. Grozi mu do pięciu lat więzienia. Jeśli badanie potwierdzi obecność narkotyków w jego krwi, mężczyzna usłyszy kolejne zarzuty.