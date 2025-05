Broń w mieszkaniu 40-latka. Prokuratura: przygotowywał się do zabicia lekarzy

Do zdarzenia doszło w powiecie wielickim Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Jak przekazała Anna Zbroja z zespołu prasowego małopolskiej policji, do zatrzymania doszło w weekend, gdy do policjantów wpłynęła informacja o tym, że mieszkaniec powiatu wielickiego przygotowuje się do zabójstwa lekarza. Mężczyzna miał obwiniać medyka o doprowadzenie do niepełnosprawności jego córki.

Broń zabezpieczona w mieszkaniu i zarzut dla 40-latka

Policjanci w mieszkaniu 40-latka znaleźli kupioną przez niego broń czarnoprochową i amunicję. Broń - na którą nie trzeba mieć pozwolenia - została zabezpieczona do dalszych badań.

Zatrzymany usłyszał zarzut przygotowania do usiłowania zabójstwa. We wtorek sąd rozpatrzy wniosek policji o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania.

Prokuratura: wyjawił zamiary podczas wizyty

Prokuratura Okręgowa w Krakowie poinformowała o wszczęciu śledztwa w tej sprawie. Śledczy podają jednak, że nie jeden, a trzej lekarze mieli być ofiarami 40-latka. To medycy ze Szpitala Położniczo-Ginekologicznego Ujastek w Krakowie.

"Marcinowi B. przedstawiony został zarzut czynienia przygotowania do zabicia lekarzy, którzy uczestniczyli w porodzie jego córki i dopuścili się w ocenie podejrzanego błędów medycznych skutkujących uszczerbkiem na zdrowiu małoletniej" - czytamy w komunikacie krakowskiej prokuratury.

Prokuratura potwierdza, że narzędziem zbrodni miała być broń czarnoprochowa i ołowiane kule. "Swoje zamiary wobec lekarzy uczestniczących w porodzie córki, Marcin B. wyjawił w trakcie wizyty lekarskiej w dniu 23 maja 2025 roku" - podają śledczy.

Pierwsze o zatrzymaniu mężczyzny poinformowało RMF FM.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo