Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

"Decyzja wydana dla fermy kur, a wykorzystana do budowy elektrowni"

|
Prezydent Aleksander Miszalski podczas prezentacji na temat metra
Prezydent Aleksander Miszalski podczas prezentacji na temat metra
Źródło: krakow.pl / Bogusław Świerzowski
Miała być linia ze wschodu na zachód, premetro i pierwszy wykop do 2028 roku. Będzie wschód-południe, ciężkie - chociaż wciąż lżejsze niż w Warszawie - metro i nikła szansa na wbicie łopat w tej dekadzie. Jedno się nie zmienia - próba zaprowadzenia w Krakowie rewolucji transportowej budzi emocje.
Artykuł dostępny w subskrypcji

- Uwierzę, jak zobaczę - kwituje nasze pytania o nowy plan metra w Krakowie pan Mirosław, mieszkaniec Klinów. To tam ma docierać tunel. - Raz mówią, że przez Bronowice, raz że przez Kliny, jeszcze chyba tylko na Złocień tego metra nie wywieźli - komentuje mężczyzna.

Krakowianin relacjonuje, że zaledwie dzień wcześniej wysłuchiwał obaw swojej sąsiadki na temat tego, że ostatnie lata życia przyjdzie jej spędzić z placem budowy za oknem. - Jak faktycznie zaczną, to będzie ciężko, no tak. A potem sobie będziemy jeździć i dzieciom się nie będzie w głowie mieściło, że kiedyś dziadek z babcią mieli tu tylko autobus raz na godzinę, jak z autami na Rynku - stwierdza nasz rozmówca, nawiązując do ograniczenia ruchu kołowego na głównym placu miasta wprowadzonego w 1979 roku.

Obawy o realność projektu słychać też w innych wypowiedziach.

- Metro w Krakowie to już etatowa kiełbasa wyborcza. Słyszymy o nim za każdym razem, gdy kolejne osoby walczą o władzę. Ciągle jednak mamy nadzieję, że ta "kiełbasa" nabierze rumieńców, a "krakowski sen" o przejezdnym mieście się ziści. Bo że konieczna jest poprawa infrastruktury, nikt nie ma wątpliwości. Póki co "zbiorkom" w Krakowie działa w myśl zasady: "może i nie jest dobrze, ale też nie tanio" i serwuje nam kolejne podwyżki biletów na wiecznie spóźnione, zatłoczone i awaryjne autobusy - zauważa Anna, mieszkająca w okolicy planowanej trasy metra.

Z tego artykułu dowiesz się:
  • Jakie są różnice między premetrem a metrem planowanym w Krakowie?
  • Czy decyzja środowiskowa dla premetra może przyspieszyć budowę metra?
  • Co sądzą eksperci i radni o zmianie koncepcji transportowej w mieście?
  • Jak mieszkańcy komentują plany budowy metra?
  • Kiedy realnie mogą rozpocząć się prace budowlane nad nową linią?

Po ponad czterech latach od podpisania umowy dotyczącej decyzji środowiskowej dla premetra Kraków otrzymał kluczowy dokument. Kluczowy dla inwestycji, która ostatecznie nie powstanie, bo w międzyczasie zmienił się w mieście prezydent, a razem z nim wizja przyszłości transportu.

Aleksander Miszalski chce budować metro. I zapewnia, że sporządzona przez oświęcimskich urzędników decyzja środowiskowa nie pójdzie do kosza i będzie stanowić źródło informacji. Opozycyjni radni nie wierzą w te zapewnienia - między innymi dlatego, że premetro miało jechać ze wschodu na zachód, a wdrażany obecnie projekt jest zorientowany na linii wschód-południe.

Jakie jeszcze są różnice?

Anna Winiarska
Anna Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Po osuwiskach w strefie Gamo Gofa w Etiopii
Ponad 50 osób zginęło po osunięciu się ziemi
METEO
imageTitle
Ostatnia szansa, by zobaczyć mistrza
EUROSPORT
Przewoził w aucie narkotyki
Jechał z Niemiec na Łotwę, z kokainą wartą ponad milion złotych
Białystok
shaded dron shutterstock_2331583131
Atak irańskich dronów na Kalifornię? FBI ostrzegło policję
Świat
Jeżozwierz w miejscowości Alwernia (województwo małopolskie)
Egzotyczne zwierzę przecięło drogę kierowcy z Małopolski
METEO
Malediwy, Male
Kolejne popularne kierunki na liście ostrzeżeń. Ministerstwo odradza podróże
BIZNES
imageTitle
Wojskowy jednym z ojców sukcesu rewelacji
EUROSPORT
Do kradzieży doszło w popularnym markecie (zdjęcie ilustracyjne)
Ukradli ponad 500 jajek niespodzianek
Poznań
Naturalna flora ludzkiego jelita
Witamina B3 i bakterie. Naukowcy odkryli mechanizm obronny jelit
Zdrowie
Anhtropic Claude AI
Anthropic ma sojuszników. Jest stanowisko firm Big Tech
BIZNES
Wytwórnia narkotyków zlikwidowana przez policję
Domowa wytwórnia narkotyków, trzy osoby zatrzymane
Szczecin
Leonard Krasulski
Projekt prezydenta "bardzo się podoba". A pieniądze skąd? Poseł PiS: z banku
Polska
Ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu
Cisza alkoholowa w Warszawie. Radni zdecydowali
WARSZAWA
Złodziej lexusa zatrzymany na lotnisku chwilę przed wylotem z kraju
Podejrzany o kradzież auta rodziny premiera z kolejnymi zarzutami
Trójmiasto
Susza hydrologiczna
Susza "wisi w powietrzu"
METEO
Jechała na czołowe zderzenie z radiowozem
Wyprzedzała autobus, jechała na czołówkę z radiowozem
Białystok
Opera Leśna
Brasswood Festival w nowej odsłonie. Muzyka filmowa w Sopocie
Trójmiasto
Poszukiwany za gwałt zatrzymany
"Łowcy głów" zatrzymali poszukiwanego za gwałt
Katowice
Trump przerwał przemówienie w Kentucky
Kobieta zasłabła w czasie wiecu. Trump poprosił o "Ave Maria"
Świat
Turan
Trener Szachtara nie wytrzymał w Poznaniu. "Niech tłumacz mówi w moim języku"
EUROSPORT
Konrad Krajewski
Nazywano go "Robin Hoodem papieża", został metropolitą łódzkim
Łódź
Miłosz Motyka
Motyka: Polska dysponuje rezerwami ropy na trzy miesiące
BIZNES
imageTitle
Gol majstersztyk, koledzy zdumieni. "Najbardziej niedoceniany na świecie"
EUROSPORT
Wczesna diagnoza jaskry dziecięcej zwiększa szansę na zatrzymanie jej postępu
Dziecko ma "ładne duże oczy"? To może być rzadka choroba
Zuzanna Kuffel
Burmistrz Krzysztof Kołtyś (po prawej) ze swoim nowym zastępcą Tomaszem Krzysztoniem
Wiceburmistrz odszedł na emeryturę, zastąpił go syn
Lublin
Żołnierze izraelscy
Nowy rozkaz dla izraelskiego wojska
RELACJA
Powódź w Australii
Odnaleziono ciała turystów. "Przyjechali, by zobaczyć nasz piękny kraj"
METEO
Uciekał przed policją
Uciekał przed policją, porzucił auto i zniknął w lesie. Nagranie
Wrocław
Karol Nawrocki na konferencji CPAC w Jasionce w maju 2025 roku
Tak systemowe ryzyko przerzuca się na zwykłych ludzi
Piotr Szostak
Dziki na osiedlu w Świnoujściu
Rozdają mieszkańcom preparat odstraszający dziki
Szczecin
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica