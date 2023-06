Wójt usłyszał zarzut znęcania się nad podwładną, ruszył proces

Przed Sądem Rejonowym w Przemyślu (woj. podkarpackie) ruszył proces Marka I., wójta gminy Medyka. Prokuratura zarzuciła mu m.in. znęcanie się nad podległą mu urzędniczką, czego następstwem miało być targnięcie się kobiety na życie i bezzasadne zwolnienie jej z pracy. Samorządowiec w śledztwie nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Pierwotnie proces miał ruszyć we wtorek (6 czerwca), ale obrońca Marka I. wystąpił z wnioskiem o wyłączenie sędziego od prowadzenia sprawy. Jak mówiła nam wówczas sędzia Małgorzata Reizer, rzeczniczka prasowa Sądu Okręgowego w Przemyślu, powodem miał być fakt, że sędzia nie zgodził się na wyłączenie jawności przebiegu procesu, o co wnioskował obrońca wójta.

Wójt z zarzutami, którego w czwartek przed rozprawą chcieliśmy telefonicznie poprosić o komentarz do sprawy, odebrał telefon, kiedy padła nazwa naszej redakcji powiedział, że "nie ma teraz czasu" i przerwał połączenie. Na sms z pytaniem o to, kiedy możemy zadzwonić, do czasu publikacji tego tekstu nie odpowiedział.