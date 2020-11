Próbowali przemycić "Złote myśli" Mickiewicza i wegetariańską książkę kucharską

Zabytkowe książki i mapy

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska, kontrabanda została wykryta w autokarze, który jechał z Ukrainy do Szczecina.

Kierowcy-przemytnicy

Do przemytu przyznali się dwaj kierowcy autokaru, obywatele Ukrainy. Jak mówi Chabowska, zatrzymany towar miał najprawdopodobniej trafić na teren Unii Europejskiej

Rzeczniczka podkreśliła, że do postępowania, oprócz wykrytych przedmiotów, zatrzymano także autokar oraz 20 tys. zł na poczet kary, która grozi kierowcom.

- Jedną z konsekwencji przemytu jest także skierowanie wniosku do Straży Granicznej o wydanie decyzji, która zobowiąże cudzoziemców do powrotu do kraju – zaznaczyła Chabowska.