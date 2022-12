Pomagają rannym i chorym z Ukrainy. Medyczne centrum tranzytowe w Jasionce nie zwalnia nawet w święta

W podrzeszowskiej Jasionce (Podkarpackie) działa Medyczne Centrum Tranzytowe Medevac Hub Jasionka. To tam trafiają ranne i chore osoby z ogarniętej wojną Ukrainy. Dzieci i dorośli. Wszystkie mogą liczyć na całodobową pomoc, również w święta Bożego Narodzenia. Centrum działa od kilku miesięcy, pomogło 300 osobom, które stąd trafiają na leczenie do krajów Unii Europejskiej.

Medyczne Centrum Tranzytowe Medevac Hub Jasionka dla pacjentów z Ukrainy prowadzi Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. To jedyne takie miejsce w Europie, stworzone, aby udzielić pomocy i schronienia osobom, które muszą kontynuować leczenie, ale nie mają na to szans w objętej wojną Ukrainie.

Na antenie TVN24 koordynator medyczny projektu Adam Szyszka, mówił, że potrzebujący mogą liczyć na całodobową pomoc o każdej porze. - Poza wyjątkowością tego dnia, jaką jest Wigilia Bożego Narodzenia, medycy oraz personel wspomagający - psychologowie, tłumacze - całą dobę pracują, oczekując na rannych i poszkodowanych, którzy nie mogą kontynuować leczenia w Ukrainie. Takie jest nasze zadanie, taki jest nasz cel, aby pomóc ludziom przejść przez ten trudny okres - podkreślał Szyszka.

Od początku działania do centrum trafiło 300 osób

- Od początku funkcjonowania projektu - a rozpoczęliśmy działalność operacyjną we wrześniu - przewinęło się prawie 300 osób. Osoby, które do tej pory trafiły do hubu ewakuacyjnego, dalej trafiają na leczenie do wybranego kraju Unii Europejskiej i dzięki mechanizmom pomocowym, które Ukraina otrzymała od Unii, pacjenci są rozlokowywani do poszczególnych krajów, które zgłosiły możliwość leczenia rannych z Ukrainy - tłumaczył zasady działania koordynator projektu.

Jak mówił, do Jasionki trafiają zarówno dorośli, jak i dzieci. - W naprawdę różnych stanach, po ostrzałach rakietowych, ale też takie, które z uwagi na złożoność choroby na przykład nowotworowej nie mogą kontynuować leczenia w Ukrainie - wyjaśniał.

Szyszka przypomniał, że osoby, które trafiają do Jasionki, mogą spędzić tam maksymalnie 48 godzin. - Mamy tutaj nowoczesny, całkowicie zaawansowany sprzęt, który jest na wyposażeniu medycznego zespołu ratunkowego fundacji PCPM. (...) Ten projekt tutaj jest na tyle wyjątkowy, ponieważ prowadzimy go w Polsce - i jest to pierwszy kontakt naszych gości z Ukrainy z zachodnią ochroną zdrowia - i robimy to w takim stopniu, aby jak najbardziej pomóc naszym gościom - podkreślał koordynator.

Święta w Medevac Hub Jasionka. "Jak co roku Wigilia w pracy"

- Pracujemy 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, taki jest nasz cel, aby być gotowym do przyjmowania rannych i chorych. Jesteśmy tutaj zespołem, w którym są lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki, psycholog, tłumacz. Mamy przygotowane trochę wystroju świątecznego, czy taką strefę dla dzieci, w której mali pacjenci mogą też znaleźć troszkę wytchnienia - opisywał na antenie TVN24. I dodawał: - Jeśli chodzi o nasz stół wigilijny, to każdy coś przynosi od siebie z domu lub przygotowujemy coś sami w naszej malutkiej służbowej kuchni. Więc jak co roku Wigilia w pracy. Jest skromna, ale ważne jest przede wszystkim towarzystwo, w którym się spędza ten wyjątkowy czas, więc tutaj będziemy wszyscy wspólnie świętować przy stole.

Pomagają rannym i chorym z Ukrainy. Święta spędzą razem

