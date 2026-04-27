Byli gotowi wyprodukować nawet 360 milionów fałszywych euro

Nawet 360 milionów euro w fałszywych banknotach. Cztery osoby zatrzymane

O akcji ABW poinformowała w poniedziałek. Funkcjonariusze weszli do drukarni sześć dni wcześniej. Działali na polecenie Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

Nawet 360 milionów euro

Jak podaje ABW, drukarnia była wyposażona między innymi w profesjonalną linię produkcyjną służącą do wytwarzania fałszywych banknotów euro.

"Znaleziono między innymi trzy tony specjalistycznego papieru, folię holograficzną, paski magnetyczne oraz znaki wodne, które pozwoliłyby na wytworzenie falsyfikatów o wartości 360 milionów euro. Funkcjonariusze ustalili, że część falsyfikatów miała zostać wprowadzona do obiegu na terenie Ukrainy. Zatrzymania realizowane przez ABW wsparte były przez Straż Graniczną i Żandarmerię Wojskową" - poinformował na platformie X Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego działając na polecenie małopolskiego wydziału @PK_GOV_PL zatrzymali 4 Polaków w wieku od 44 do 71 lat – członków zorganizowanej grupy przestępczej, która miała na celu wyprodukowanie i wprowadzenie do obiegu fałszywych banknotów… pic.twitter.com/gnESHAQZoq — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) April 27, 2026 Rozwiń

"Na miejscu znaleziono również gotowe próbki banknotów, za pomocą których sprawcy testowali jakość wyprodukowanych 'pieniędzy' pod kątem weryfikacji zabezpieczeń stosowanych we wpłatomatach" - poinformowała ABW.

Mieli fałszować banknoty Źródło: ABW

Brali udział w specjalistycznych szkoleniach

"Dążąc do wyprodukowania jak najlepszej jakości banknotów, fałszerze podnosili swoje kwalifikacje, biorąc m.in. udział w prowadzonych przez profesjonalne podmioty specjalistycznych szkoleniach, w ramach których pozyskiwali szczegółową wiedzę dotyczącą zabezpieczeń stosowanych przy produkcji oryginalnych pieniędzy" - napisała ABW w komunikacie.

Zatrzymani Polacy

W miejscach zatrzymania członków grupy oraz osób z nimi powiązanych zabezpieczono pieniądze w walucie polskiej i zagranicznej, monety kolekcjonerskie, a także broń palną i amunicję.

"Zatrzymanych zostało czterech Polaków w wieku od 44 do 71 lat" - przekazał na X Dobrzyński.

Przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz fałszowania banknotów. Dwóch zatrzymanych zostało aresztowanych na trzy miesiące. W odniesieniu do pozostałych dwóch zastosowano poręczenie majątkowe, dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju.

Zatrzymanym grozi do 25 lat więzienia.

