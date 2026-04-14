Kraków

Ocalali, młodzież, politycy. Marsz Żywych w Oświęcimiu

Uczestnicy Marszu Żywych na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz w Oświęcimiu
Marsz Żywych wyruszył tzw. "drogą śmierci"
Marsz Żywych dotarł spod bramy z napisem Arbeit Macht Frei w Auschwitz do obozu Auschwitz II-Birkenau, gdzie odbywa się główna ceremonia. W tym roku z powodu wojny na Bliskim Wschodzie do Polski przyleciała mniejsza liczba delegacji z Izraela niż zwykle. Żydowska młodzież z różnych krajów i uczniowie z Polski upamiętnią ofiary Holokaustu.

Według zapowiedzi organizatorów, wydarzenie zgromadziło około sześciu tysięcy osób. Marsz został poprzedzony konferencją prasową z udziałem osób, które przeżyły antysemickie ataki w Bondi Beach, Manchesterze oraz Waszyngtonie.

Obecni są też Ocalali i ich rodziny. - Chciałbym powiedzieć, że nawet w obliczu wzrostu antysemityzmu ludzie powinni się wzajemnie tolerować. Ludzie są różni i potrzebna jest wzajemna tolerancja, a nie okazywanie wzajemnej nienawiści. Marsz żywych ma na celu przekazanie pochodni młodszemu pokoleniu, aby kontynuowało tę spuściznę – mówił w rozmowie z TVN24 Harry Rappert, syn Ocalałego.

Jeden z Ocalałych jest na marszu po raz 22.

Uroczystość tradycyjnie odbywa się w Dniu Pamięci o Ofiarach Zagłady (Jom Ha-Szoa), związanym z wybuchem powstania w getcie warszawskim. Jego data w kalendarzu gregoriańskim jest ruchoma. W tym roku przypada 14 kwietnia.

Uczestnicy Marszu Żywych w byłym niemieckim obozie Auschwitz II w Brzezince
Organizatorzy - międzynarodowa organizacja March of the Living – podali, że w wydarzeniu bierze udział około 40-50 ocalałych z Holokaustu, a wśród nich 98-letni Nate Leipciger, dla którego jest to już 22. przemarsz. Bierze w nim udział także ponad 6 tys. uczestników z kilkudziesięciu krajów, w tym kilkuset Polaków.

Są przedstawiciele Światowego Kongresu Żydów, osoby, które przeżyły ataki o podłożu antysemickim, przedstawiciele organów ścigania i służb wywiadowczych różnych krajów, a także byli zakładnicy więzieni przez islamską organizację Hamas.

Uczestnicy Marszu Żywych na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz w Oświęcimiu
Program uroczystości

Marsz Żywych tradycyjnie wyruszył wczesnym popołudniem spod bramy głównej byłego niemieckiego obozu Auschwitz I do pomnika ofiar, który znajduje się między ruinami dwóch największych komór gazowych i krematoriów w byłym Auschwitz II-Birkenau. Tam odbywa się główna ceremonia, która ma potrwać półtorej godziny. Wspomniane podczas niej są ofiary Zagłady, wygłaszane są przemówienia. Uczestnicy zmówią kadisz, jedną z najważniejszych modlitw w judaizmie oraz żałobną modlitwę El male rachamim. Odśpiewają też pieśń Hatikva, będącą hymnem Izraela.

Marsz Żywych to projekt edukacyjny, w którym Żydzi z różnych krajów, głównie uczniowie i studenci, odwiedzają miejsca Zagłady, utworzone przez Niemców podczas II wojny światowej na okupowanych ziemiach polskich. Poznają historię polskich Żydów, a także spotykają się między innymi ze Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata.

Przemarsz między byłymi obozami w święto Jom Ha-Szoa (Dzień Pamięci o Ofiarach Zagłady) jest kulminacją projektu.

Pierwszy marsz odbył się w 1988 roku. Kolejne odbywały się co dwa lata, a od 1996 roku - rokrocznie. W najliczniejszym uczestniczyło 20 tys. osób, w tym delegacje z prawie 50 krajów.

W Marszach uczestniczyli między innymi prezydenci: Polski, Izraela oraz Włoch, premierzy Polski, Izraela i Węgier, a także noblista Elie Wiesel oraz Rafi Eitan, który dowodził akcją ujęcia Adolfa Eichmanna, zbrodniarza odpowiedzialnego za masową zagładę Żydów.

Dotychczas trasę między byłymi obozami pokonało ponad 300 tysięcy osób.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 roku, by więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości. Polski Żyd Dawid Wongczewski, deportowany 20 czerwca z więzienia w Wiśniczu Nowym, był pierwszą śmiertelną ofiarą obozu. Zmarł w nocy z 6 na 7 lipca 1940 roku. 

pc

pc
Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Jarek Praszkiewicz

Anna Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
