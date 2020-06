"Wszystkie podłogi do wymiany, meble, to się już do niczego nie nadaje". Liczą straty po nawałnicach

Jak mówi Marek Zbroszczyk, mieszkaniec Łapanowa, same zalane samochody to strata około 40 tysięcy złotych. A przecież zniszczeniu uległ też jego dom. - Wszystkie podłogi są do wymiany, meble. To się już do niczego nie nadaje. Zapach już jest, a będzie jeszcze gorzej – zauważa rozmówca TVN24.