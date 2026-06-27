Kraków W awanturze ucierpiały dwie osoby. Sprawca uciekł do lasu

Ofiary we własnym domu Źródło wideo: tvn24 Źródło zdj. gł.: tomeqs/Shutterstock

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Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

W sobotę o godzinie 6.30 małopolskie służby otrzymały wezwanie do jednego z domostw w Łękawicy w powiecie wadowickim. Interwencja dotyczyła awantury, w której ciężko ranne zostały dwie osoby: 48-letni mężczyzna oraz 43-letnia kobieta.

Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, stan poszkodowanych jest określany jako stabilny.

Uciekł do lasu

"Sprawca uciekł do pobliskiego kompleksu leśnego. W szeroko zakrojonej akcji z udziałem kilkudziesięciu policjantów, psów tropiących, policyjnego drona oraz śmigłowca Bell, o godz. 11.40 20-letni mężczyzna został namierzony przez załogę policyjnego śmigłowca Bell" - poinformowała policja na platformie X.

Informacje o położeniu poszukiwanego 20-latka szybko trafiły do policjantów pracujących w terenie. Mężczyzna został zatrzymany. Na razie trwają czynności z jego udziałem.

Warto reagować

Każdy, kto słyszy odgłosy awantury za ścianą lub płaczące dzieci, może zareagować i pomóc osobom pokrzywdzonym przemocą. Wystarczy zadzwonić, nawet anonimowo, na numer alarmowy 112.

Każde takie zgłoszenie policjanci sprawdzają. Znęcanie się jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności nawet do 5 lat.