Kraków Śmiertelne potrącenie w Poroninie. Wstrzymane pociągi do Zakopanego

Weszły w życie przepisy zaostrzające kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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- Mamy wstrzymany ruch pociągów na linii między Zakopanem a Krakowem. Jest to związane z potrąceniem pieszego w Poroninie. W związku z tym zablokowany jest tor między Poroninem a Białym Dunajcem - powiedział Tomasz Łotowski z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe.

Jak wyjaśnił, za pociągi regionalne Polregio wprowadzono autobusową komunikację zastępczą na odcinku między Zakopanem a Białym Dunajcem. Pociągi regionalne kursują obecnie na trasie Kraków - Biały Dunajec, natomiast dalszą podróż do Zakopanego pasażerowie muszą odbyć autobusami.

Z kolei za pociągi dalekobieżne PKP Intercity na całej trasie między Krakowem a Zakopanem uruchomiono zastępczą komunikację autobusową.

- Na razie nie jesteśmy w stanie określić, ile potrwają utrudnienia. Może to potrwać jeszcze kilka godzin. Prosimy podróżnych o sprawdzanie bieżącej sytuacji na portalu Pasażera - dodał Łotowski.