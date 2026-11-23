Śmiertelne potrącenie w Poroninie. Wstrzymane pociągi do Zakopanego
- Mamy wstrzymany ruch pociągów na linii między Zakopanem a Krakowem. Jest to związane z potrąceniem pieszego w Poroninie. W związku z tym zablokowany jest tor między Poroninem a Białym Dunajcem - powiedział Tomasz Łotowski z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe.
Jak wyjaśnił, za pociągi regionalne Polregio wprowadzono autobusową komunikację zastępczą na odcinku między Zakopanem a Białym Dunajcem. Pociągi regionalne kursują obecnie na trasie Kraków - Biały Dunajec, natomiast dalszą podróż do Zakopanego pasażerowie muszą odbyć autobusami.
Z kolei za pociągi dalekobieżne PKP Intercity na całej trasie między Krakowem a Zakopanem uruchomiono zastępczą komunikację autobusową.
- Na razie nie jesteśmy w stanie określić, ile potrwają utrudnienia. Może to potrwać jeszcze kilka godzin. Prosimy podróżnych o sprawdzanie bieżącej sytuacji na portalu Pasażera - dodał Łotowski.