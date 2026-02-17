Nielegalna fabryka papierosów zlikwidowana

Nielegalna produkcja papierosów zlikwidowana. Straty mogły przekroczyć pół miliona złotych Źródło: CBŚP

Funkcjonariusze CBŚP oraz Krajowej Administracji Skarbowej zlikwidowali w powiecie bocheńskim (woj. małopolskie) nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych. W hali znajdował się w pełni wyposażony, profesjonalny sprzęt do produkcji papierosów.

Nielegalna linia produkcyjna w powiecie bocheńskim Źródło: CBŚP

Na miejscu funkcjonariusze znaleźli około 380 kilogramów tytoniu bez polskich znaków akcyzy oraz gotówkę w różnych walutach o łącznej wartości przekraczającej 300 tysięcy złotych.

Na miejscu policja znalazła około 380 kilogramów tytoniu Źródło: CBŚP

Jak przekazało CBŚP, w związku ze sprawą zatrzymano dwóch obywateli Polski. Zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, gdzie usłyszeli zarzuty nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych oraz przestępstw karno-skarbowych.

Śledczy szacują, że gdyby towar trafił na rynek, straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków i akcyzy przekroczyłyby pół miliona złotych.

