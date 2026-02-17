Nielegalna fabryka papierosów zlikwidowana

Funkcjonariusze CBŚP oraz Krajowej Administracji Skarbowej zlikwidowali w powiecie bocheńskim (woj. małopolskie) nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych. W hali znajdował się w pełni wyposażony, profesjonalny sprzęt do produkcji papierosów.
Na miejscu funkcjonariusze znaleźli około 380 kilogramów tytoniu bez polskich znaków akcyzy oraz gotówkę w różnych walutach o łącznej wartości przekraczającej 300 tysięcy złotych.
Jak przekazało CBŚP, w związku ze sprawą zatrzymano dwóch obywateli Polski. Zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, gdzie usłyszeli zarzuty nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych oraz przestępstw karno-skarbowych.
Śledczy szacują, że gdyby towar trafił na rynek, straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków i akcyzy przekroczyłyby pół miliona złotych.
Opracowała Natalia Grzybowska /tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: CBŚP