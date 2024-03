czytaj dalej

Ktoś te wszystkie dziadostwa w Unii Europejskiej podpisywał, ktoś za to wszystko odpowiada. Jeżeli będzie kolejny raz Morawiecki premierem, to ja państwu nie daję gwarancji, że nie będzie tak samo - mówił w piątek europoseł Patryk Jaki o rządach Mateusza Morawieckiego. Skrytykował też prezydenta Andrzeja Dudę. "Może już Patryk uwierzyłeś, że przerosłeś prezesa, premiera i głowę państwa" - odpowiedział mu w mediach społecznościowych poseł PiS Piotr Mueller. Dodał, że "zachęca do rozmów w gronach do tego przeznaczonych". Na te słowa z kolei odpowiedział Jaki.