Kurator Barbara Nowak odznaczona przez Rzecznika Praw Dziecka za "obronę życia i praw najmłodszych"

Wręczenie odznaczenia odbyło się we wtorek, o czym Pawlak poinformował we wpisie na portalu X. Zasługi Barbary Nowak, które skłoniły go do wyróżnienia jej w ten sposób to "obrona życia i praw najmłodszych i pokazywanie, że najważniejsze są prawdziwe wartości, a nie mody i szkodliwe ideologie".