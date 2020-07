93 ogniska koronawirusa w Małopolsce, z czego 53 "istotne"

Wesela na Sądecczyźnie

Jak mówił dyrektor krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego Marcin Jędrychowski, sytuacja jest poważna. W placówce tej przebywa obecnie 206 pacjentów z koronawirusem. - Wszyscy lekarze zajmujący się tymi pacjentami jednoznacznie stwierdzają, że przebieg tej fali zachorowań w Małopolsce jest inny. Mamy do czynienia z przypadkami cięższymi. Na 206 osób ponad 80 korzysta z tlenoterapii a 12 jest pod respiratorami. W marcu i kwietniu nie zbliżaliśmy się do takich liczb – powiedział Jędrychowski.

"Problemem jest to, co się dzieje w DPS-ach"

Wojewódzki Inspektor Sanitarny wskazał, że przyrost liczby zachorowań w Małopolsce to wypadkowa: demografii, położenia geograficznego, atrakcyjności turystycznej i uprzemysłowienia regionu. Jak podał, w Małopolsce zlokalizowane zostały 93 ogniska SARS-CoV-2, z czego 53 są określane przez służby sanitarne jako "istotne". - Na pewno problemem – choć nie w sensie szerzenia epidemicznego - jest to, co dzieje się w DPS – mówił Jarosław Foremny.

Kolejne zakażenia

Wojewoda przekazał do tej pory do DPS-ów prawie 360 tys. maseczek, ponad 280 tys. rękawiczek jednorazowych, prawie 25 tys. przyłbic. W najbliższym tygodniu dostaną one ponad 2 tys. litrów płynu do dezynfekcji rąk i ponad 3 tys. litrów płynu do dezynfekcji powierzchni. -Monitorujemy sytuację. Mieszkańcy tych placówek mają zapewnioną opiekę – powiedział Filo.