Przed wyborami przyjęli uchwałę anty-LGBT. Mogą stracić miliardy z unijnych funduszy

Jak mówi Urynowicz sytuacja robi się coraz poważniejsza. Komisja Europejska do tej pory ostrzegała, teraz mówi już o konkretnych konsekwencjach i daje ultimatum. Jeśli Małopolska nie wycofa się z dyskryminującej uchwały anty-LGBT to niewykluczone, że nie będzie miała co liczyć na unijne środki finansowe. - Małopolska może stracić pieniądze z nowej perspektywy finansowej, to jest ponad 2,5 miliarda euro, czyli ponad 11 miliardów złotych. Możemy mieć też problemy z rozliczeniem bieżącej perspektywy. Zamrożone mogą być również środki na promocję regionu - relacjonuje Aneta Regulska, reporterka TVN24.