Akcja CBŚP, cztery osoby zatrzymane. "Zajmowali się przemytem narkotyków z Hiszpanii"

Wariant genetyczny, który predysponuje do ciężkiego przebiegu COVID-19, zidentyfikowali naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ich zdaniem ponad dwukrotnie zwiększa on ryzyko takiego przebiegu tej choroby oraz śmierci chorego. "Szacuje się, że posiada go nawet 14 proc. Polaków" - poinformowała uczelnia. Odkrycie to oceniła jako przełomowe.