Tragiczny skutek śnieżycy. Koncentrator tlenu przestał działać, 70-latka zmarła

Z powodu awarii sieci energetycznej w jednym z domów w miejscowości Wawrzka niedaleko Nowego Sącza (woj. małopolskie) przestał działać koncentrator tlenu, do którego podłączona była 70-latka. Bliscy kobiety wezwali pomoc, jednak strażacy, którzy mieli użyczyć butli tlenowej, wpadli w zaspę. Nie zdążyli, 70-latka nie przeżyła.

Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek w nocy. Około godziny 23.15 strażacy otrzymali informację, że w miejscowości Wawrzka niedaleko Nowego Sącza ze względu na zanik prądu w całej miejscowości doszło do przerwania pracy koncentratora tlenu w jednym domów. Do urządzenia podłączona była 70-letnia kobieta.