Porazili paralizatorem właściciela kantoru, zabrali saszetkę i odjechali czarnym samochodem. Trwa policyjna obława

Posiedzenie Sejmiku Województwa Dolnośląskiego trwało w czwartek do późnych godzin wieczornych. Jednym z punktów głosowania było wotum zaufania dla zarządu województwa. Radni głosowali remisowo - 18 z koalicji było za, natomiast opozycyjna 18 sprzeciwiła się wotum. Oznacza to, że zarząd nie uzyskał wotum zaufania i absolutorium za 2022 rok. Do uzyskania poparcia potrzebna jest bezwzględna większość głosów. Wszystko wskazuje na to, że za dwa tygodnie zostanie podjęta próba odwołania zarządu.