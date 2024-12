Wpadł w szał, gdy usłyszał, że zabierają go do szpitala. Ratownikom groził siekierą i uciekł do lasu

Bliscy 30-latka z uwagi na zły stan jego zdrowia wezwali pogotowie. Mężczyzna początkowo był spokojny, ale gdy usłyszał, że zabierają go do szpitala, wpadł w szał. Groził ratownikom medycznym siekierą i uciekł do lasu. Tam odnaleźli go policjanci i zawieźli do szpitala.