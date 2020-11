Areszt dla Magdaleny K. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury

Krakowski sąd zdecydował w czwartek o trzymiesięcznym areszcie dla Magdaleny K., domniemanej szefowej gangu kiboli Cracovii. W ten sposób przychylił się do wniosku prokuratora, który argumentował go między innymi obawą ucieczki podejrzanej, która tydzień wcześniej została sprowadzona ze Słowacji na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Kobiecie grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

Dział Prasowy Prokuratury Krajowej przekazał w czwartek po południu, że krakowski sąd przychylił się do wniosku o trzymiesięczny areszt dla Magdaleny K. Wnioskował o to prokurator Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie. Argumentował on swój wniosek m.in. obawą ucieczki i ukrywania się przez podejrzaną, a także grożącą jej surową karą do 15 lat pozbawienia wolności.