Kto zostanie zastępcą Łukasza Gibały? "Musi zachowywać się pragmatycznie"
Konfederacja w wyborach na prezydenta Krakowa nie wystawiła swojego kandydata. Miał nim być Bartosz Bocheńczak, ale nie zebrał wystarczającej liczby podpisów. Już w trakcie kampanii Onet.pl donosił, że Bocheńczak - za zgodą szefa partii Sławomira Mentzena - miał się dogadywać z Łukaszem Gibałą, by go poprzeć w pierwszej turze. Informacja ta wywołała ostry konflikt wewnątrz Konfederacji.
Do oficjalnego poparcia Gibały nie doszło, ale spośród wyborców Konfederacji aż 61,9 proc. miało go poprzeć w pierwszej turze - wynikało z sondażu exit poll.
W drugiej turze spośród wyborców Konfederacji, którzy oddali swój głos, aż 97 proc. w sondażu exit poll zadeklarowało, że oddało głos na Gibałę.
"To będzie bardzo ciekawe"
Kolejne wybory już za nieco ponad dwa lata, dlatego już teraz Gibała musi myśleć o poparciu różnych środowisk. Stąd podejrzenie Andrzeja Stankiewicza, że nazwisko jednego z zastępców nowego prezydenta Krakowa może zaskoczyć.
- To będzie bardzo ciekawe. Mam podejrzenia swoje, że będzie jakiś człowiek Mentzena. Zobaczymy - powiedział dziennikarz w "Loży prasowej".
Jak dodał, "Gibała musi pragmatycznie się zachowywać". - Za dwa lata będzie odnawiać swój mandat - dodał.