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Kraków

Kto zostanie zastępcą Łukasza Gibały? "Musi zachowywać się pragmatycznie"

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Łukasz Gibała
Prof. Janusz Majcherek: Gibała unikał jednoznacznej konfrontacji, w której musiałby wyrazić swoje konkretne propozycje
Źródło zdj. gł.: PAP/Łukasz Gągulski
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Niedzielne wybory na prezydenta Krakowa wygrał Łukasz Gibała. Jedną z jego pierwszych decyzji będzie wybór zastępców. - Mam podejrzenia swoje, że będzie jakiś człowiek Mentzena - powiedział Andrzej Stankiewicz, zastępca redaktora naczelnego portalu Onet, w specjalnym wydaniu "Loży prasowej".

Konfederacja w wyborach na prezydenta Krakowa nie wystawiła swojego kandydata. Miał nim być Bartosz Bocheńczak, ale nie zebrał wystarczającej liczby podpisów. Już w trakcie kampanii Onet.pl donosił, że Bocheńczak - za zgodą szefa partii Sławomira Mentzena - miał się dogadywać z Łukaszem Gibałą, by go poprzeć w pierwszej turze. Informacja ta wywołała ostry konflikt wewnątrz Konfederacji.

Do oficjalnego poparcia Gibały nie doszło, ale spośród wyborców Konfederacji aż 61,9 proc. miało go poprzeć w pierwszej turze - wynikało z sondażu exit poll.

W drugiej turze spośród wyborców Konfederacji, którzy oddali swój głos, aż 97 proc. w sondażu exit poll zadeklarowało, że oddało głos na Gibałę.

"To będzie bardzo ciekawe"

Kolejne wybory już za nieco ponad dwa lata, dlatego już teraz Gibała musi myśleć o poparciu różnych środowisk. Stąd podejrzenie Andrzeja Stankiewicza, że nazwisko jednego z zastępców nowego prezydenta Krakowa może zaskoczyć.

- To będzie bardzo ciekawe. Mam podejrzenia swoje, że będzie jakiś człowiek Mentzena. Zobaczymy - powiedział dziennikarz w "Loży prasowej".

Jak dodał, "Gibała musi pragmatycznie się zachowywać". - Za dwa lata będzie odnawiać swój mandat - dodał.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
KrakówŁukasz Gibała
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