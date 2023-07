Zginęła emerytowana policjantka, a jej syn został ranny. Kierowca "nie przyznał się do winy, ale zeznał, że zjechał na przeciwległy pas"

- Kierowca samochodu przedstawiono zarzut i został on przesłuchany w charakterze podejrzanego. Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, zakazu opuszczenia kraju i poręczenia majątkowego, a także zatrzymano mu prawo jazdy. Mężczyzna nie przyznał się do winy i jednocześnie zeznał, że zjechał na przeciwległy pas ruchu, którym poruszała się motocyklistka – powiedział prokurator rejonowy w Limanowej Mirosław Kazana.

Czołowe zderzenie

Do tragicznego wypadku doszło w minioną niedzielę w miejscowości Lubomierz w pow. limanowskim. Z ustaleń śledczych wynika, że 60-letni kierujący pojazdem marki Toyota z nieustalonych przyczyn na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z jadącym z przeciwnego kierunku motocyklem marki Kawasaki.

"Katarzyna do 2017 roku służyła w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu, w Wydziale Ruchu Drogowego, często kierując służbowym motocyklem, czy to podczas rutynowych partoli lub eskort czy to podczas zabezpieczeń imprez sportowych. Motocykle były jej pasją, zarówno w pracy jak i w czasie wolnym. Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom Zmarłej składamy najszczersze kondolencje. Cześć Jej pamięci!" – czytamy we wpisie na internetowej stronie nowotarskiej policji.