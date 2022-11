Zadzwonili "z banku", mieszkaniec Lublina stracił 35 tysięcy złotych. Policja ostrzega przed oszustami

Mieszkaniec Lublina stracił 35 tysięcy złotych po tym, jak skontaktowali się z nim oszuści podający się za pracowników jego banku. Mężczyzna w czasie rozmowy zainstalował aplikację do zdalnego udostępniania ekranu swojego urządzenia. W ten sposób przekazał przestępcom dane niezbędne do logowania się i zarządzania środkami. Policja dla przestrogi pokazuje nagranie, które pokazuje, jak działają oszuści.

Oszukany zgłosił się do komendy policji w Lublinie i przekazał, że uwierzył w historię opowiedzianą mu przez telefon przez osobę, która podawała się za pracownika banku. Według przedstawionej mu legendy, dzwonił pracownik działu bezpieczeństwa banku. - Dzwoniący poinformował 48-latka, że ktoś usiłuje włamać się na jego rachunek bankowy z innego urządzenia niż przypisane do jego konta - mówi sierżant sztabowy Paweł Noga z lubelskiej policji powiatowej.

Pokrzywdzony za namową oszusta zainstalował na swoim telefonie aplikację do zdalnego pulpitu, a następnie podał przestępcy kod autoryzacji do aplikacji.

- Kolejny krok, jaki zrobił 48-latek, to logowanie do swojego konta bankowego. Tym samym dał oszustowi możliwość zobaczenia, jaki login i hasło wprowadza lublinianin - opowiada policjant.

Nie daj się oszukać

Policja podkreśla, że od pewnego czasu to popularny wśród oszustów sposób, by zdobyć dostęp do kont bankowych swoich ofiar. W lutym policja opublikowała dokumentujące to nagranie. Do funkcjonariusza zadzwonił oszust, który przekonywał, że doszło do zagrożenia środków na koncie potencjalnej ofiary.