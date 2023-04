Zwolnił przed patrolem, potem przyspieszył. Nie wiedział, że za nim jedzie radiowóz. Nagranie

czytaj dalej

Pedro Pascal i Sarah Paulson poznali się i zaprzyjaźnili na początku lat 90. Kiedy w 2000 roku aktor wciąż nie mógł znaleźć pracy, Paulson mu pomagała finansowo. Wspomina tamte czasy w rozmowie z magazynem "Esquire", który opublikował obszerną sylwetkę Pascala. Teraz to jeden z najbardziej rozchwytywanych i najlepiej opłacanych aktorów w Hollywood. Rola w "The Last of Us" ugruntowała tę pozycję.