Do zdarzenia doszło w niedzielę, po godzinie 20:30. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, patrolujący drogę powiatową oznakowanym radiowozem, zauważyli w Lubniu (woj. małopolskie) jadący od strony Mszany Dolnej quad bez tablic rejestracyjnych. Na pojeździe, oprócz kierującego, znajdowały się jeszcze trzy osoby. Cała czwórka poruszała się bez wymaganych kasków ochronnych.

Funkcjonariusze podjęli próbę zatrzymania pojazdu do kontroli, włączając sygnały świetlne i dźwiękowe. - Kierujący zignorował jednak polecenia i gwałtownie przyspieszył, podejmując ucieczkę drogą gminną w kierunku Pcimia. W trakcie pościgu wykonywał niebezpieczne manewry, próbując wyprzedzać radiowóz zarówno z prawej, jak i z lewej strony, częściowo zjeżdżając na pobocze - przekazała podkom. Iwona Szelichiewicz z Zespołu Prasowego KWP w Krakowie.

W pewnym momencie, gdy policjanci wyprzedzili czterokołowiec i próbowali zablokować mu dalszą jazdę, kierujący uderzył w prawy przedni narożnik radiowozu i kontynuował ucieczkę. Policjant podjął decyzję o użyciu radiowozu jako środka przymusu bezpośredniego, aby uniemożliwić pojazdowi dalszą jazdę. Po kolejnym zderzeniu quad zjechał do przydrożnego rowu i po przejechaniu jeszcze kilkudziesięciu metrów zatrzymał się.

Quad należał do rodziców pasażera

Pojazdem kierował 16-latek

Policjanci obezwładnili kierującego i założyli mu kajdanki, a następnie wylegitymowali pasażerów. - Okazało się, że pojazdem kierował 16-latek, a wraz z nim podróżowało trzech nastolatków w wieku od 15 do 16 lat. Ustalono również, że quad należał do rodziców jednego z pasażerów, nie był zarejestrowany i nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Kierujący nie miał uprawnień do prowadzenia czterokołowca - wyjaśniła podkom. Szelichiewicz.

Na miejsce wezwano rodziców, którym przekazano nieletnich. Policjanci sporządzili dokumentację do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w związku z brakiem ubezpieczenia pojazdu. Sprawa 16-letniego kierującego trafi do sądu rodzinnego. Nastolatek odpowie m.in. za niezatrzymanie się do kontroli, ucieczkę przed policją, kierowanie pojazdem bez uprawnień, jazdę bez kasku ochronnego oraz przewożenie nadmiernej liczby osób.

Opracowała Natalia Grzybowska