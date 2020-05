"Wywieźli do lasu i pobili". Matka i jej dwaj synowie odpowiedzą za uprowadzenie 16-latki

Jak ustaliła policja, do pobicia 16-latki doszło w minionym tygodniu. Dziewczyna wsiadła do samochodu, w którym byli jej 17-letni chłopak, jego 22-letni brat oraz matka. Podczas jazdy para posprzeczała się. - W pewnej chwili chłopak zaatakował 16-latkę. Nastolatka została wywieziona do lasu, gdzie była bita. Później sprawcy odwieźli ją do domu – przekazała Ewa Czyż, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.