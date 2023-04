Zjechał z prostej drogi i dachował w rowie. Wydmuchał trzy promile, nie miał prawa jazdy

Około trzy promile alkoholu w organizmie miał 41-letni kierowca, który w miejscowości Łopuszka Wielka (woj. podkarpackie) wjechał samochodem do przydrożnego rowu i dachował. Nie miał prawa jazdy. Odpowie za spowodowanie kolizji i jazdę pod wpływem alkoholu.

Do zdarzenia doszło w niedzielę (2 kwietnia) przed godziną 17 w miejscowości Łopuszka Wielka (powiat przeworski). Policjanci ustalili, że kierujący samochodem osobowym nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad autem i wjechał do przydrożnego rowu, gdzie dachował.