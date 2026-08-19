Małopolskie
Kolizja z łosiem i zderzenie czterech aut
Do obu zdarzeń doszło we wtorek wieczorem na drodze wojewódzkiej nr 984 w Lisiej Górze.
- W krótkim czasie po godzinie 21 odnotowaliśmy dwa zdarzenia drogowe. Pierwsze ze zdarzeń miało miejsce na ulicy Sucharskiego, gdzie doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych i łosia. Tam została poszkodowana jedna osoba, została ona zabrana do szpitala. Pozostali uczestnicy pozostali na miejscu zdarzenia - mówi Dominik Ryba, rzecznik prasowy straży pożarnej w Tarnowie.
Kolejne zdarzenie miało miejsce na ulicy Mieleckiej. - W tym zdarzeniu ranne zostały cztery osoby, zostały zabrane do szpitala. Łącznie uczestniczyły w tym zdarzeniu cztery pojazdy - wyjaśnił rzecznik.
Droga była zablokowana, policja wyjaśnia okoliczności obu zdarzeń.
Źródło: tvn24.pl