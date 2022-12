Runął dach budynku gospodarczego, zginęły zwierzęta. Strażacy apelują o odśnieżanie

czytaj dalej

Sobota jest 297. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Przed południem na terenie całego kraju ogłoszono alarmy przeciwlotnicze. Przyczyną był wylot z białoruskiego lotniska w Maczuliszczach myśliwców MiG-31K. Według Rosjan mogą one przenosić rakiety Kindżał, których deklarowany zasięg to dwa tysiące kilometrów. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg ocenił w rozmowie z agencją AFP, że Rosja przygotowuje się do prowadzenia długiego konfliktu. Jednocześnie zaznaczył, że "najprawdopodobniej ta wojna zakończy się przy stole negocjacyjnym, jak większość wojen". W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z Ukrainy i wokół Ukrainy.