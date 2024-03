Umowa na najdłuższy w Polsce tunel kolejowy podpisana

Tunel pomoże połączyć stacje w Krakowie i Nowym Sączu (woj. małopolskie) i skrócić podróż między nimi do zaledwie godziny. Wartość projektu Podłęże-Piekiełko to ponad 1,9 miliarda zł netto.

- Dzisiaj jesteśmy w bardzo ważnym momencie dla funkcjonowania polskiej infrastruktury, której istotną częścią jest rozwój linii i połączeń kolejowych. To będzie rewolucja dla połączeń między Krakowem a Nowym Sączem. Ta inwestycja jest częścią większego projektu, który nie tylko skróci czas podróży i sprawi, że te połączenia będą efektywne, ale znacznie zwiększy pole manewru dla przewoźników, dla ruchu aglomeracyjnego, tak aby wreszcie można było z Krakowa do Nowego Sącza dostać się w 60 minut. (...) Powstanie tu najdłuższy tunel w Polsce, nie tylko kolejowy, ale także w odniesieniu do tuneli drogowych. Mamy przed sobą historyczną inwestycję. Ja z wielką nadzieją czekam na uruchomienie i zakończenie tego projektu, ponieważ to będzie przykład dla inwestycji w całym kraju – powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.